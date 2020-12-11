Halil İbrahim Mercimek: 'Ölümü çok ani oldu'

Egospor Kulübü sporcusu olan, beden eğitim ve spor öğretmenliği bölümünde eğitim gören Özdemir, en son mart ayındaki Türkiye şampiyonasında mücadele etti. Son maçına mart ayında çıkan ve başarıyla mücadele eden Özdemir’in ani ölümü, antrenörlerini ve arkadaşlarını da üzüntüye boğdu. Özdemir’in antrenörü Halil İbrahim Mercimek, "Bir hastalık belirtisi yoktu. Antrenmanlarda veya maç esnasında herhangi bir problemini görmedim. Çok şaşırdık, gidişi çok ani oldu" dedi. Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Erdem, kelebek hastalığının kadınlarda erkeklere göre 9 kat fazla görüldüğünü söyledi.



