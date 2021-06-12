Galatasaray formasıyla yıldızı parlayan ve bonservisi İngiltere'nin Brentford takımında bulunan 21 yaşındaki Halil Dervişoğlu konusunda, baba Muzaffer Dervişoğlu çarpıcı açıklamalar yaptı. FANATİK'e konuşan Dervişoğlu,"Brentford'da takımın forveti Ivan Toney satılacak mı, satılmayacak mı, ondan sonra karar verilecek Halil'in durumuna. Para konuşmuyorlar zaten. Gündemde 8-10 milyon Euro dönüyor ama bunlar sadece söylenti. Ben 8-10'a da bırakacaklarını tahmin etmiyorum. Brentford'un Halil'den beklentisi çok yüksek, 30-40 milyon Euro'lar konuşuluyor" dedi.





Önceliğin Galatasaray'da olduğunu belirten Muzaffer Dervişoğlu, şunları kaydetti:

'Avrupa'dan teklifler var'

"Ivan Toney tekrar Brentford'da kalırsa biz o zaman kiralık gideriz. Ya da Toney ile eşit şans bulmamız lazım. Yoksa orada kalmayız, kiralık gideriz. Önceliğimiz Galatasaray olur. Halil orada mutlu. Ama elimizde olan bir durum değil. Bakarsın İspanya'ya, İtalya'ya veya Almanya'ya verirler. Çünkü buralardan teklifler var. Orada kulübün vereceği karar önemli..."

Halil'in menajerliğini de yapan ve eski profesyonel futbolcu olan baba Muzaffer Dervişoğlu, "Ben Halil'den daha iyi futbolcuydum, ama devam edemedim. Amcası Mutlu Dervişoğlu da profesyonel olarak neredeyse bütün liglerde oynadı, şimdi milli takımlarda Tolunay Kafkas'ın yardımcılığını yapıyor" dedi.

'Alanyaspor'a gidecektik'

"Devre arasında Alanyaspor'a gidecekken Galatasaray'a geldik. O dönem Galatasaray Brentford'u ikna etti, döndük bu tarafa. İşin o zorluğu da var. Bizim gönlümüzden geçen olmuyor. Daha önce Trabzonspor'a gidecektik olmadı. Onun için hayırlısıyla bekleyeceğiz. Beşiktaş ve Fenerbahçe 'nin bizi istemesi gurur verir tabii ki ama diğer kulüplerin de Brentford ile görüşmesi gerekiyor. Halil Galatasaray'da çok mutlu ama bizim elimizde bir şey yok."





'Maçtan sonra çok üzüldü'

"Ben Trabzonsporlu olmama rağmen şampiyonluk maçında oğluma destek vermeye geldim. Halil de maçtan sonra çok üzüldü. Çünkü kariyerinde bir şampiyonluk olacaktı. Çok emek verdi ve çırpındı ama futbolda hep istedikleriniz olmuyor."

'Messi değil, Burak Yılmaz'

"Halil'in idolü Burak Yılmaz. Bunu her zaman söylüyor. Herkes Messi, Ronaldo derken de o Burak Yılmaz diyordu. Burak Yılmaz abisinden çok şey öğrenecektir. Önünde daha çok turnuva var."

Yakup Çınar