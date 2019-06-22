Halil Dervişoğlu transferi için resmi açıklama geldi!

Trabzonspor'un transfer teklifinde bulunduğu 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Halil Dervişoğlu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu öğrenilmişti. Bordo Mavili ekibin uzun süredir peşinden koştuğu golcü futbolcuyla ilgili olarak kulübü Sparta Rotterdam'dan gündem yaratan bir açıklama geldi.

Hollanda ekibinin futbol A takım direktörü Henk van Stee, Algemeen Dagblad gazetesine verdiği demeçte "Trabzonspor'un yaptığı teklifle bizim talep ettiğimizin arasında çok büyük bir fark var. Halil'in Trabzonspor'la olan özel bağını anlıyoruz. Ancak biz Sparta'nın çıkarlarını gözetiyor. Ondan iyi bir bonservis bedeli kazanmak istiyoruz. Yoksa transfer gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye U-21 Milli Takımı'nda da forma giyen genç santrfor, geride kalan sezonda çıktığı 47 maçta 15 gol ve 12 asist kaydetmişti. Rotterdam doğumlu futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler