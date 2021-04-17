Halil Dervişoğlu: Takıma bir katkı sağladığımı düşünüyorum

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Galatasaray'da ilk kez 11'de maça başlayan Halil Dervişoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Gol atamasa da bu önemli 3 puan adına takıma katkı sağladığını düşündüğünü aktaran Halil Dervişoğlu, "Bugün, ilk kez 11'de başladım. İyi reaksiyon gösterdik bugün. Burada yendiğimiz ve iyi de bir oyun sergilediğimiz için çok mutluyum. Gole çok yaklaşmıştım ama takıma da bir katkı sağladığımı düşünüyorum. Önemli olan da buydu. En önemlisi 3 puandı ve o da oldu" ifadelerini kullandı.