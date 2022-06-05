Halil Dervişoğlu: Rakibin geri çekileceğini tahmin etmiştik

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında Faroe Adaları'nı sahasında 4-0 mağlup etti. Milli Takım 'ın 2. golünü atan Halil Dervişoğlu, karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

İlk yarı biraz zorlandıklarını belirten 22 yaşındaki forvet, şu ifadeleri kullandı:

''Rakibin geri çekileceğini tahmin etmiştik o yüzden ilk yarı biraz zor geçti. Böyle maçlarda önemli olan ilk gol oluyor. Golü bulduktan sonra maç bizim için daha rahat geçti. Gol yememek de bizim için önemliydi. Bunu da başardık.''







