Halil Dervişoğlu: Hollanda maçını kazanıp lider kalacağız

Türkiye'nin Cebelitarık karşısında açılış golünü atan Halil Dervişoğlu, "Rakibin arkaya çekileceğini biliyorduk. Rakibin arasına atılacak toplarla pozisyon yaratmak istiyorduk. İkiye birler ile savunma arkasına sarkmayı planladık. Golde de Hakan abiyle bunu yapıp golü bulduk. Böyle rakiplere karşı erken gol bulmak önemli. Ardından da iki gol geldi ve maçı 3-0 kazandık" dedi.

Hollanda ile oynayacağımız maçı da değerlendiren Halil Dervişoğlu, "Zor bir rakip Hollanda. Ancak takım olarak tam konsantre o maç var. Ben ve Orkun o ülkede büyüdük. Onlara karşı oynamak güzel. İnşallah o maçı kazanıp, grupta lider kalacağız" dedi.