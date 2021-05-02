Galatasaray'ın devre arasında Brentford takımında kiralık olarak transfer ettiği 21 yaşında Halil Dervişoğlu, Sarı-Kırmızılı forma altında ilk golünü Gençlerbirliği karşısında yaptı.

Taylan'dan aldığı pasla ceza sahası önünde topu alan Halil rakiplerinin arasından sol ayağıyla müthiş bir gol attı. Halil, daha önce Göztepe maçında bir asist yapmıştı. Halil Dervişoğlu bu sezon Galatasaray forması altında 9 maçta forma giydi.