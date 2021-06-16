Halil Dervişoğlu: Bu maçın telafisi yoktu

EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takım , Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'e 2-0 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan genç forvet Halil Dervişoğlu, çok üzgün olduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Bu maçın telafisi yoktu'

"İstediğimiz sonucu alamadık, çok üzgünüz. Bu maçın telafisi yoktu. En azından beraberlik almalıydık. İki maçı kaybettik, çok üzgünüz."







