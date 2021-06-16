Halil Dervişoğlu: Bu maçın telafisi yoktu
EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler'e 2-0 kaybeden Milli Takım'da Halil Dervişoğlu, alınan skordan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti ve ''Bu maçın telafisi yoktu. En azından beraberlik almalıydık. İki maçı kaybettik, çok üzgünüz." diye konuştu.
EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takım , Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'e 2-0 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan genç forvet Halil Dervişoğlu, çok üzgün olduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:
'Bu maçın telafisi yoktu'
"İstediğimiz sonucu alamadık, çok üzgünüz. Bu maçın telafisi yoktu. En azından beraberlik almalıydık. İki maçı kaybettik, çok üzgünüz."