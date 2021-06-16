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Halil Dervişoğlu: Bu maçın telafisi yoktu

EURO 2020 A Grubu 2. maçında Galler'e 2-0 kaybeden Milli Takım'da Halil Dervişoğlu, alınan skordan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti ve ''Bu maçın telafisi yoktu. En azından beraberlik almalıydık. İki maçı kaybettik, çok üzgünüz." diye konuştu.

16 Haziran 2021, Çarşamba 21:37 Son Güncelleme:
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Halil Dervişoğlu: Bu maçın telafisi yoktu

EURO 2020 A Grubu 2. maçında A Milli Takım , Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda Galler'e 2-0 mağlup oldu. 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuşan genç forvet Halil Dervişoğlu, çok üzgün olduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Bu maçın telafisi yoktu'

"İstediğimiz sonucu alamadık, çok üzgünüz. Bu maçın telafisi yoktu. En azından beraberlik almalıydık. İki maçı kaybettik, çok üzgünüz."


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