Halil Dervişoğlu: A Milli Takım bambaşka bir yer

Galatasaray'da Radamel Falcao ve Mostafa Mohamed'in yokluğunda bulduğu şansı değerlendiren ve attığı kritik gollerle ön plana çıkan Halil Dervişoğlu, A Milli Futbol Takımı’nın EURO 2020 öncesi kamp kadrosuna davet edildi.

Kerem Aktürkoğlu ile Milli Takım'a beraber gidecekleri için mutlu olduğunu belirten Halil, ''Çok mutluyuz. İnşallah hayırlısı olur. İyi bir dönem geçiririz. A Milli Takım bambaşka bir yer. Kerem ile birlikte gidebildiğimiz için ayrıca mutluyuz.'' diye konuştu.

Malatyaspor maçında ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Halil, ''Yarın için heyecan var tabii... Takım full konsantre ve inşallah yarın elimizden geleni yapacağız. İnşallah hayırlısı ne ise o olsun.'' dedi.







