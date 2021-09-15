Galatasaray , UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki ilk maçında İtalyan ekibi Lazio'yu konuk edecek. Galatasaray'ın milli oyuncularından Halil Dervişoğlu, zorlu karşılaşma öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Halil Dervişoğlu'nun Lazio maçı öncesi açıklamaları:

"Geçen sene kiralık olarak geldiğimde güzel bir sezon geçirdim. Galatasaray Kulübü'nü çok sevdim. O nedenle bu sezon da gelmek istediğim yer Galatasaray'dı. Buraya geldiğim için mutluyum. İnşallah güzel bir sezon olur"

"Geçen sezon Ümit Milli Takım 'dan biliyordunuz biraz. Sonrasında Galatasaray'da şans bulunca kendimi gösterebildim. A Milli Takıma gitme şansım oldu. Orada iyi bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum ama takım olarak pek iyi gitmedi tabi"

"Kendimi tam bir oyuncuya benzetmiyorum. Her oyuncunun bir kalitesi var. Ama bazı oyuncularından birtakım şeyler öğrenebilirsin. Benden daha çok oynayan oyunculara bakarım, izlerim. Kendimin başka bir oyuncu olduğunu düşündüğüm için kimseye benzemek gibi bir düşüncem yok"

"Her oyuncu kendisine güvenir. Ben de öyleyim. Diagne ve Mohamed de öyledir. Kim takıma daha fazla yardım edebilirse o oynamalı. İnşallah kim zaman bulursa iyi performans sergiler ve daha çok maç kazanırız"

"Bu sene biraz genç bir grubumuz var. Bu, bence iyi bir şey. Çoğu oyuncumuz çok istekli. Böyle bir grupta bileşimi iyi sağladığınızda güzel şeyler başarabilirsiniz. Şu dönemde de ona çalışıyoruz"

"Saha içinde oynayış stilim. Bundan vazgeçmemeye çalışıyorum. Ama geliştirmem gereken noktalar da var. Bunlara çalışıyorum"

"Yarın için heyecanlıyım. İlk defa Galatasaray taraftarının önünde oynayacağım. Takım olarak da iyi konsantreyiz. Takım, yarına iyi hazırlandı. İnşallah yarın taraftarın önünde galip çıkacağız. Zor rakip ama Galatasaray olarak yapabileceklerimizi de biliyoruz"

"Burayı sevdiğim için burada oynamak isterim. Fatih Hocam ile çalıştığım için de burada kalmak isterim. Forma numaramı ise babamın doğum tarihi olan numara nedeniyle seçtim"