Haziran ayındaki Avrupa Oyunları’nda kürsüyü minik farklarla kaçıran milli cimnastikci İbrahim Çolak, İtalya’da süren Üniversite Oyunları’nda ülkemize gümüş madalya kazandırdı. Favori olduğu halkada final yapan Çolak 14.800 puanla ikincilik kürsüsünde yer aldı. Oyunlarının 4. günü geride kalırken Türkiye’nin madalya sayısı 1’i gümüş, 2’si bronz olmak üzere 3’e çıktı.

Öte yandan Bulgaristan’daki Ritmik Cimnastik Uluslararası Turnuva’da sporcularımız iki madalya kazandı. Gençler kategorisinde yarışan Nilgün Sarıoğlu ip aletinde bronz, Viktoriya Sidorova labut aletinde bronz madalya elde etti.