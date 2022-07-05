Göztepe 'nin kaptanı Halil Akbunar resmen Belçika ekibi Westerlo'nun oyuncusu oldu. Sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu deneyimli kanat oyuncusu dün Belçika'ya giderek Westerlo ile sözleşme imzaladı. Takımla ilk idmanına çıkan Halil'in 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

Halil Akbunar'ın Göztepe kariyeri

Antalyaspor'da filiz lisansını alıp Göztepe altyapısına transfer olan Halil, 2011-2012 sezonunda profesyonel oldu. Sarı-Kırmızılı forma ile Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig’de mücadele eden Halil Akbunar, 2 şampiyonluk yaşadı.

Halil, 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de zirve sevinci yaşarken, 2016-2017'de 1'inci Lig Play-Off finalinde Göztepe ile Süper Lig'e yükseldi. Süper Lig'de son 5 sezondur Göztepe formasını istikrarlı bir şekilde giyen Halil, 2 defa da A Milli Takım 'da görev aldı. Geçen sezon Göztepe'de 32 Süper Lig maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol atıp, 4 de asist yaptı.



