Halil Akbunar: Göztepe anlatılmaz yaşanır!

Göztepe ruhunu, Göztepe’nin altyapısından yetişen Halil Akbunar’dan yaşadığı güzel bir anıyla dinledik. Adı bir süre Beşiktaş’la anılan, taraftarın en sevdiği isimlerden biri olan Halil, uzattığı sözleşmesinden, hedeflerine kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu. İlk yarıyı 2 gol, 5 asistle tamamlayan Sarı- Kırmızılılar’ın başarılı oyuncusuna bırakıyoruz sözü fazla uzatmadan...

‘Kaybettiğinde evden çıkamazsın’

“Göztepe ruhu anlatılmaz yaşanır. İçinde olmadan bunu anlayamazsın. Ben doğarken Göztepeli doğmadım ama artık Göztepeliyim. Bu ruhu içinden söküp atamazsın asla. O sahaya çıktığında atmosfer çok farklı oluyor. Çok benimsemediğin zaman profesyonel bakabiliyorsun. Avrupalılar çok yapar bunu. Kaybeder, dinlenir ve öbür maça odaklanır rahatça. Ama bizde bu olmuyor. Göztepe’de bunun olma şansı sıfır. Maçı kaybettiğinde eve gidiyorsun moralsizsin, izin gününde evden çıkmak istemiyorsun. İçinden hiçbir şey yapmak gelmiyor. Kazandığın zaman ise çok farklı. Daha akşamına hemen arıyorsun eşini, çıkalım gezelim, yemek yiyelim istiyorsun. Göztepe ruhu çok farklı.”

‘Her yerde Göztepe’

“Göztepe’de profesyonel olarak 2. senemdi benim. Karşıyaka ile oynuyoruz. İlk maçı yenilmiştik Karşıyaka’ya. İkinci maça da kötü başladık, Hamza abi kendi kalesine atmıştı galiba. Sonra 2-0 oldu. Dakikaya bakıyorum 35... Dedim bizim seyirci kesin girer sahaya durmazlar. Ne taraftan kaçayım diye bakıyorum stadın. Ama her yer Göztepeli. Sonra 2-1 yaptık, 2-2 oldu, 3-2 oldu. Bu sefer tüm o duygular değişti. Saniyeler geçmiyordu, sonra yerini coşkuya, eğlenceye bıraktı. Hiç unutamayacağım duyguydu bu.”

‘İkinci yarıda daha iyi Göztepe’

“22 puan aldık ilk yarıda. İyi başlamamıştık. Sonra Beşiktaş’ı, Fenerbahçe’yi ve Trabzon’u yendik ama sonra üst üste 5 maçı kötü oynayarak kaybettik. Geçen sezon ilk yarıda 30 yapmıştık, sürpriz bir puandı biraz da. Ancak bu sene hedeflerimizde 26-27 vardı yine. Olabilirdi de, elimizden kaçırdık. İkinci yarıda daha da iyi olacağımızı düşünüyorum açıkçası.”

‘Henüz gerçek Halil değilim’

“Bireysel performansımı değerlendirecek olursak, ‘Halil sen misin?’ değilim henüz. Biraz daha üstüne koymam, kendimi geliştirmem lazım. 2 gol, 5 asistim var. Ön oyuncusuyum takıma daha fazla katkı vermem lazım. Kendi adıma en büyük eksiğim son vuruşlarım. Eleştiriler de zaten bu yönde. Bunu aşmaya çalışıyorum. Önümüzdeki dönemde aşabileceğime de inanıyorum açıkçası.”

‘İki hayalim var’

“İki hayalim kaldı. Bir milli takımda forma giymek. Diğeri de Göztepe formasıyla Avrupa Ligi’nde oynayabilmek. İkisini de başaracağıma inanıyorum. Tüm çalışmalarım da zaten bu yönde her zaman. İnşallah da gerçekleşecek.”

‘Rıdvan Dilmen’e benzetiyorlar’

“İdol olarak örnek aldığım biri yok. Kimseyi örnek almadım bu anlamda. Ama eskiler hep Rıdvan Dilmen’e benzetirler. Gerek sürati, gerek saçlarıyla. Bazıları Robben, Ribery, Ronaldo idolüm der ama onlar farklı nokta. Rıdvan Dilmen’e benzetilmek de güzel elbette kendisine saygı duyuyorum.”

Volkan’a attığı golün hikayesi

“Fenerbahçe’ye attığım gol çok güzeldi bu sezon. Çok da enteresan oldu aslında. Golü görmedim çünkü ben. Top önümde kaldığında çok sert bir şekilde vurdum, topun havalanıp alçalmaya başladığını gördüm yalnızca. Sonra bir baktım tribünden sesler geliyor, takım arkadaşlarım sevinmeye başlıyor. Dedim gol oldu herhalde. Çünkü görmüş olsam öyle bir golden sonra farklı sevinirdim ben de idrak edene kadar kalakaldım öyle.”

Hikayem yeniden başladı

“Tekirova’ya transferim gerçekleşmeyince ‘futbolu bırakıyorum’ dedim. Göztepe’den aradılar ve hikayem yeniden başlamış oldu.

“Benim hikayem sokakta başladı. Çimentepe’de oturuyordum. 10 yaşında Balçova’da lisansım çıktı. 3 yıl sonra Antalya’ya gittim, Tekirova istedi beni. Ama yetiştiriciliğimi alamadılar, çok para istemişlerdi. Alamayacakları da belli olunca ben döndüm ve futbolu bırakıyorum dedim. Komple kafamda futbol bitmişti, hayal kırıklığı olmuştu. Sonra altyapıdan hocam Serdar Sabuncu aradı ve Göztepe altyapısına çağırdı. ‘Biz alırız lisansını’ dediler ve aldılar dedikleri gibi. Cihat Arslan çok güvendi bana ve oynatmaya başladı, aslında futbolu bırakmışken bir anlamda hikayem yeniden başlamış oldu.”

Elazığspor dönüm noktam oldu

“Göztepe’yle 1. Lig’den düştüğümüz sezon çok üzülmüştük, inşallah Göztepe bir daha böyle bir şey yaşamaz asla. 2. Lig’de şampiyon olduk ve geri döndük. Ama beni şark görevine yolladılar. Elazığspor’a gittim. Hayata tekrar döndüğüm yerdi orası benim. Play-Off oynadık. 14 asist yaptım. 3 gol attım. Benim için çok iyi bir lig olmuştu. Kötü gözüken şeyler bazen futbolda iyi olabiliyor.”

İzmir’den gitmek istemiyorum

“Uzun uğraşlar sonucunda 3.5 yıllık sözleşme uzattık. İmzalayacağımız zaten yüzde 90 belliydi. Çok mutluyum. İzmir’den gitmeyi hiç istemiyordum. Eğer ayrılsaydım gerçekten çok üzülürdüm. Profesyonel hayatta bunlar oluyor ama başkanım da kalmamı istedi, zaten benim de isteğim buydu.”

‘Asla sorun çıkarmam’

“Hemen hemen bütün takımlarda altyapıdan yetişen oyuncular için ‘Bizim evlat’ muhabbeti yapılıyor. Sonuçta 3 yıl önce attığım bir imza vardı. Onun üzerinden oynuyordum. Sonuçta bunu imzalayan bendim, o yüzden sorun çıkarmak gibi bir durumum olamazdı aslında. Dolayısıyla tekrar oturduk masaya ve yeniledik.”

'90 dakika destek bekliyoruz'

“Taraftara vereceğim mesaj 90 dakika desteklesinler bizi. Protesto yapacaklarsa da maçtan sonrasını beklesinler. Çünkü maç içerisinde bir dakika bile çok önemli bizim için. 90’dan sonra da çevirdiğimiz maçlar oldu. Ondan sonra yapıyorlarsa da yapsınlar protestolarını.”

Ömer Necati Albayrak / FANATİK ÖZEL

Fotoğraflar: Murat Akbaş



