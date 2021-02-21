Halil Akbunar gole en çok katkı veren yerli oyuncu

Göztepe adına Fenerbahçe maçında da gol kaydeden Halil Akbunar bu sezon önemli bir performans sergilerken geride kalan dönemde Süper Lig'de bu sezon gole en çok katkı veren yerli oyuncu oldu. Halil Akbunar, 7 gol - 6 asist ile 13 gol katkısına imza attı.

Halil Akbunar'ın ardından 10 gol ve 2 asist ile Adem Büyük gelirken Gaziantep FK takımından Muhammet Demir ise 6 gol ve 5 asist ile 11 gol katkısına imza attı

13 gol katkısı - Halil Akbunar (7 gol-6 asist)

12 gol katkısı - Adem Büyük (10 gol-2 asist)

11 gol katkısı - Muhammet Demir (6 gol-5 asist)

9 gol katkısı - Yusuf Erdoğan (6 gol-3 asist)