Halil Akbunar gole en çok katkı veren yerli oyuncu
Göztepe adına Fenerbahçe maçında ilk golü atan Halil Akbunar bu sezon adeta takımını hücumda sırtlıyor. Kaptan Halil Akbunar, geride kalan dönemde 7 gol atıp - 6 asist yaptı ve 13 gol katkısı ile ligin bu alanda en iyi yerli oyuncusu oldu
Göztepe adına Fenerbahçe maçında da gol kaydeden Halil Akbunar bu sezon önemli bir performans sergilerken geride kalan dönemde Süper Lig'de bu sezon gole en çok katkı veren yerli oyuncu oldu. Halil Akbunar, 7 gol - 6 asist ile 13 gol katkısına imza attı.
Halil Akbunar'ın ardından 10 gol ve 2 asist ile Adem Büyük gelirken Gaziantep FK takımından Muhammet Demir ise 6 gol ve 5 asist ile 11 gol katkısına imza attı
13 gol katkısı - Halil Akbunar (7 gol-6 asist)
12 gol katkısı - Adem Büyük (10 gol-2 asist)
11 gol katkısı - Muhammet Demir (6 gol-5 asist)
9 gol katkısı - Yusuf Erdoğan (6 gol-3 asist)