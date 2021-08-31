Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri için İstanbul’da kampa giren ay-yıldızlı ekipte Halil Akbunar, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Milliler, G Grubu’nda 1 Eylül’de İstanbul’da Karadağ, 4 Eylül’de deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül’de ise dış sahada Hollanda ile karşılaşacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de basın toplantısında "ağırdığımız ama bizim dışındaki şartlarla gelemeyen oyuncular bunlar. Ozan Kabak, Ozan Tufan, Çağlar ve Halil Dervişoğlu. Dün takımında sakat gelen Halil Akbunar vardı, onu da kadrodan çıkardık. Stoperlerin olmaması sebebiyle de Alpaslan’ı dahil ettik. Şu an durumumuz bu" dedi.