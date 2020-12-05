Halil Akbunar 100. maçına çıkıyor

Göztepe'nin bu sezon en etkili oyuncularından Halil Akbunar, Kayserispor maçıyla birlikte Süper Lig'de 100. maçına çıkmış olacak. Halil Akbunar geride kalan dönemde 99 maçta 14 gol atarken yeni stadyum olan Gürsel Aksel'de ilk golü atan oyuncu unvanına sahip olmuştu

Halil Akbunar, bu hafta forma giymesi halinde Göztepe adına Süper Lig'de 100 müsabakaya ulaşan 24. isim olacak. Halil Akbunar, "Taraftarlarımızla 100. maç coşkusunu yaşamak isterdim, inşallah 200. müsabakada sağlıklı bir şekilde onlarla oluruz." dedi



