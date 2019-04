İngiltere’de Oxford ile Cambridge Üniversiteleri’nin kürekçilerini 1829’dan bu yana karşı karşıya getiren geleneksel yarışa benzer organizasyonun 8.’si dün Haliç Dostluk Kupası’nda gerçekleşti.

Koç Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi kürek takımları, Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünden başlayan ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde son bulan 2 bin 100 metrelik yarışta, Kadir Has Üniversitesi birinci oldu.