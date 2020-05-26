Halı sahada ayak tenisi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan HFF Başkanı Bahadır Bulut, “İnsan sağlığı ve içinde bulunduğumuz şartların bilinci içinde hareket ederek tüm halı sahalarda ‘futbol ayak tenisini yaygınlaştırmayı hedeflemekteyiz. İki kişilik kadrolar ile karşılıklı oynanan, aralarında yeteri kadar sosyal mesafe bulunabilen ve birbirine temas olmadan oynanan eğlenceli bir spordur. İnsanların sosyal mesafeyi koruyup spor yapmalarını sağlayacağız. Devletimizin uygulayacağı normalleşme planını yakından takip ediyoruz. Bizler de bu planla birlikte hareket ediyor, federasyon olarak adımlarımızı sistemli bir şekilde atıyoruz” ifadelerini kullandı.