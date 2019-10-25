Halı saha futbol turnuvası sona erdi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, (DHA) - AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Korkuteli Meslek Yüksekokulu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Turnuvada, Urfalılar birinci, Yenilmezler ikinci, Real Mardin üçüncü oldu. Turnuva sonunda dereceye giren takımlara kupa ve ödülleri Kaymakam Ömer Çimşit, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Faik Ardahan, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ahmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Caner Çiçek, siyasi parti temsilcileri tarafından verildi.

Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, 19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek turnuvada ise para ödülü vereceklerini, turnuvaya katılan takımların hafta sonu 1071 Alparslan Yüzme Havuzu ve Spor Yerleşkesi Halı Sahası'ndan ücretsiz yararlanacağını söyledi.

Kaymakam Ömer Çimşit ise centilmence geçen turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar diledi. Ödül töreni sonrası tüm takımlar ve protokol üyeleri asker selamı verdi.

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