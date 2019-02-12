Haldun Alagaş’ın milli takım sevinci

Karatenin unutulmaz ismi Haldun Alagaş, ilk kez milli takımlarda görev almanın sevincini yaşıyor. Bir dönem karatede elde ettiği dünya ve Avrupa şampiyonlukları ile adını tarihe yazdıran Alagaş, tecrübelerini alt yapılardaki gençler paylaşmak istediğini söyledi.

Ümit Genç ve 21 Yaş Altı Karate Milli Takımı antrenörlük görevine getirilen Haldun Alagaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Karateden uzak kalmadım, hep içindeydim. Hiçbir şey bayrağın üzerinde olamaz. Zaten öyle olmasaydı bugün burada olmazdım." dedi.

Haldun Alagaş, resmi olarak ilk kez milli takımda görev aldığını belirterek, "Benim istediğim şartlar oluşmadı. Demek ki bugüne kısmetmiş." diye konuştu.

Spordan uzak kalsa da her zaman aktif olduğunu dile getiren Alagaş, "Genç kardeşlerimize tecrübelerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Onlara destek sağlamak için buradayım. Ben bu spora hizmet etmeye devam ettim. Beni insanlar bu spor sayesinde tanıdı. Kim çağırırsa her zaman davete icabet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk karatesinin 1990’lı yıllardan sonra büyük bir ivme kazandığına dikkati çeken Alagaş, "Branşımız şimdi her türlü imkana sahip. Hiçbir ülke bizim kadar imkana sahip değil. Türk karatesinin genel olarak dünyadaki yeri belli. Belli bir kalitesi var." değerlendirmesinde bulundu.

- Olimpik süreç

Karatenin olimpik sürecine ilişkin görüşlerini de aktaran Alagaş, şunları kaydetti:

"Olimpiyat oyunları farklı. Bizim branşımız başarılı olmasına rağmen daha öncesinde kenarda, köşede kalmış gibiydi. Olimpiyat deyince insanların bakış açısı değişiyor. Bundan sonra daha farklı olacağına inanıyorum. Elimden geldiği kadar Türk sporuna hizmet edeceğim. Branşın olimpiyatlara dahil edilmesinin benim milli takımda görev almamla alakası yok."

- "Çok gurur verici"

Eski milli karateci Haldun Alagaş, hayattayken isminin tesislere verilmesinin de gurur verici olduğunu dile getirdi.

"Konuşurken bunu anlatmak mümkün değil" diyen Alagaş, görüşlerini şöyle açıkladı:

"Bazı zamanlar tesise ziyarete gidiyorum. Tesisin yanındaki sokağa da adımı vermişler. Çok gurur verici. Bunu düşünenlere teşekkür ediyorum. Benim amacım genç arkadaşlara her yönüyle örnek ve rol model olabilmek. Biz bu başarıları maddi ve manevi olarak yaşadık. Dünya şampiyonu olunca nasıl insanın içi içine sığmaz, isminin verilmesi de işte öyle bir şey."

- Yurt dışından çok fazla davet alıyor

48 yaşındaki eski milli karateci, yurt dışından çok fazla davet aldığını ve bunlara ilgi gösterdiğini belirterek, "Fransa’da 4 ay önce kanser hastaları yararına bir maçta yer aldım. Güney Afrika ve Ürdün gibi farklı kıtalarda davetler üzerine seminerler veriyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

AA