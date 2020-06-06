Hakkı Çelikel: Yeni Malatyaspor ligde kalacak!

Yeni Malatyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Hakkı Çelikel, özellikle ligin ikinci yarasında istedikleri performansı sergileyemediklerini, bundan dolayı da çok üzgün olduklarını söyledi.

Bu durumu yine kendilerinin değiştireceğini dile getiren Çelikel, şöyle devam etti:

"Kötü bir dönem geçirdik. Ancak şimdi toparlanma zamanı. Kaliteli bir takıma sahibiz. Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen liglere yeniden başlanacak. Biz de hazırlıklarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. İnşallah bu kötü günler sona erecek. Ligin tamamlanmasına 8 maç var. Kalan 8 maçın 5’ini sahamızda oynayacağız. Bu 5 maçtan en iyi sonucu alacağımıza inanıyorum. Ligde bulunduğumuz konumu hak etmiyoruz ancak bunu düzeltecek olan da bizleriz. Takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sahamızda oynayacağımız maçları kayıpsız atlatıp ligde kalacağız"

Süper Lig’in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü sahalarında Kasımpaşa ile oynayacakları maçın hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman idaresinde en iyi şekilde sürdürdüklerini aktaran Çelikel, bu karşılaşmayı kazanarak başlangıcı iyi yapmak istediklerini sözlerine ekledi. (AA)