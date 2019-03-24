TFF Kadınlar Futbol 1'inci Lig'de mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, evinde Karadeniz Ereğli Belediyespor'u ağırladı. Aşağı Merzan Mahallesi'ndeki stadyumda, yoğun kar yağışı altında oynanan maçı Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve çok sayıda taraftar izledi.

Rakip takıma karşı daha üstün bir futbol sergileyen Hakkarigücü'nün gollerini 60. dakikada Gürcistan uyruklu Tamari Tatuashvili (27), 80. dakikada Nursel Özkan (25) ve 89. dakikada Gürcistan uyruklu Kristina Bakarande (20) kaydetti.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı bu galibiyetle grubunda 6'ncı sıraya yükselirken, puanını da 21'e çıkardı.