Hakkari’de doğa yürüyüşü

Hakkâri’nin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla kurulan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, “4. Geleneksel Ters Lale Buluşması” etkinlikleri çerçevesinde 50 doğaseverle birlikte Ceylanlı köyüne bağlı Sütçüler mezrasına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi. Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu öncülüğünde başlatılan etkinliğe kulüp üyeleri ile 50 doğasever, bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından ters lalelerin yetiştiği 2 bin 800 rakımlı Sütçüler mezrasına ulaştı.

Doğaseverler, halk arasında "Ağlayan Gelin" olarak bilinen lalelerin fotoğrafını çekip ardından Kürtçe şarkılar eşliğinde kol kola girip halay çektiler.

Yöresel elbiseleriyle ters lale buluşmasına katılan doğa fotoğrafçısı Metin Akmaz, muhteşem fotoğraf kareleri yakaladığını söyledi. Akmaz, “Hakkâri’de fotoğrafçılık sanatıyla uğraşıyorum. Ceylanlı köyü yıllarca yasaklı bölge olduğu için buraları keşfetme imkânımız yoktu. Hacı Tansu Hocamız sayesinde özlem çektiğimiz bu doğal güzellikleri keşfetme fırsatını yakaladık. Buradaki doğal güzellikleri resmetmek için yöresel elbiselerimle geldim. İleriki yıllarda buranın turizme kazandırılması için kurgularımla çektiğim fotoğraflarımı sergilerde tanıtıp, buradaki güzelliği yerli ve yabancı turistlere tanıtacağım. Bu etkinliği düzenleyen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kentte 2 yıldır bir kurumda çalışan Adanalı Kevser Korkmaz ise, zorlu yürüyüşe oruçlu katıldığını anımsatarak, yürüyüşün zirvesine ulaştıklarında gördüğü ters lale tarlasının muhteşem güzelliği karşısında tüm yorgunluğunun geçtiğini söyledi. Korkmaz, “Aslen Adanalıyım, ama ailem Ankara’da yaşıyor. Yaklaşık 2 yıldır bir kurumda çalışıyorum. Cilo Doğa Derneğinin 4. kez düzenlediği ters lale ve doğa yürüyüşüne katıldım. 50 doğasever arkadaşla yaklaşık bir saatlik patika yürüyüşümüz oldu. Güneşin kavurucu sıcaklığı ve oruçlu olmamız nedeniyle zorlu bir yürüyüş oldu. Açıkçası oruçlu olduğum için ilk etapta susarım diye tedirgin oldum. Ama buradaki ters lale bahçesini görünce bütün yorgunluğum geçti. Burada halay çektik. Ters laleler içerisinde fotoğraflar çektik. Muhteşem bir doğa yürüyüşüydü. Herkesi bu tür etkinliklere katılmaya davet ediyorum. Ben tekrardan doğa yürüyüşünde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Buradan Adana ve Ankara’daki aileme ve arkadaşlarıma selam gönderiyorum” şeklinde konuştu.

Etkinliğin sonunda “4. Geleneksel Ters Lale Buluşması”na katılan doğaseverlere katılım belgesi verildi.

İHA