İtalya Serie A'da 11 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Milan, transferde büyük adımlar atmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre hücum hattını güçlendirmek isteyen Milan, rotasını Chelsea'nin yıldız ismi Hakim Ziyech'e çevirdi. İtalyan ekibi Chelsea'yi ikna etmeye çalışırken aynı zamanda futbolcu ile de anlaşmaya varmaya çalışıyor.

Ziyech istekli

29 yaşındaki futbolcunun müzakereler için istekli olduğu ancak şartlar konusunda anlaşmaya ihtiyaç duyulacağı belirtildi.

2020 yılında Ajax'tan Chelsea'ye transfer olan Ziyech'in İngiliz ekibi ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon 44 maçta görev yapan yıldız futbolcu 8 gol ve 6 asistlik performansa imza atmıştı.

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