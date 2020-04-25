Hollanda'da hükümetin 1 Eylül'e kadar spor müsabakalarını durdurma kararının ardından Futbol Federasyonu da mevcut sezonu 'Beyaz Sezon' ilan etti.

Ligde bu sezon kalan maçların oynanmayacağı Hollanda'da lider Ajax forması giyen Faslı yıldız Hakim Ziyech, ocak transfer döneminde İngiliz devi Chelsea ile yeni sezonda başlamak üzere 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

Ajax formasına düzgün bir veda edememenin üzüntüsünü yaşadığını belirten Ziyech; "Şampiyon gibi hissetmiyorum açıkçası, çünkü kupa kaldırmadık ne yazık ki. Kendi adıma konuşacak olursam, sezon sonu Ajax'tan ayrılarak, buraya güzel bir veda etmek isterdim" diye konuştu.

Chelsea'ye transferi hakkında da konuşan Faslı yıldız; "Chelsea ile sözleşmeyi imzaladık ancak İngiltere'de sezona dair net bir şey yok henüz. Ortada bu belirsizlik oldukça benim kendi adıma da durum belirsizliğini koruyor" ifadelerini kullandı.

(BeinSport)