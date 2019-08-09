Bir dönem Fenerbahçe'nin de çok istediği ancak Türkiye yerine Hollanda'da kalmayı seçen Hakim Ziyech Ajax'la olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Ziyech geçen sezon Ajax forması altında 49 maçta 21 gol, 24 asistlik performans sergilemişti.