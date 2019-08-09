Hakim Ziyech 2022'ye kadar uzattı

Ajax, 26 yaşındaki yıldız futbolcu Hakim Ziyech'in sözleşmesini 2022'ye kadar uzattığını açıkladı.

09 Ağustos 2019, Cuma 18:55 Son Güncelleme:
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Hakim Ziyech 2022'ye kadar uzattı

Bir dönem Fenerbahçe'nin de çok istediği ancak Türkiye yerine Hollanda'da kalmayı seçen Hakim Ziyech Ajax'la olan sözleşmesini 2022 yılına kadar uzattı.

Ziyech geçen sezon Ajax forması altında 49 maçta 21 gol, 24 asistlik performans sergilemişti.

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