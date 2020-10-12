Hakemlere 15 maç şartı!

Süper Lig 'de en çok eleştiri alan isimlerin başında gelen hakemler için devrim niteliğinde bir karar çıkarıldı. Merkez Hakem Kurulu (MHK), 2-3 hafta önce mail yoluyla hakemlerle imzalanan ve futbol federasyonuna gönderilen sözleşmeleri iptal etti. Önceki gün ve dün olmak üzere iki gündür yapılan seminerde hakemlerle yeni anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya da 'Minimum 15 maç sınırını yakalayan hakemlerle önümüzdeki yıl sözleşme imzalanacak' maddesi konuldu.

Yardımcı hakemler için 20!

Ancak bir hakemin sözleşmeyi hak etmesi için 15 maça çıkması da yeterli değil. MHK, 15 maç barajının yanında hakem için Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun da onay vermesi gerektiğini belirtti. Bu rakam yardımcı hakemler için ise 20 olarak belirlendi. Böylece bu sezon bu rakamlara ulaşamayacak hakemler, gelecek sezon sözleşme alamayacak.

Kotanın da kriterleri var

MHK'nın şu anda 25 sözleşmeli hakemi bulunuyor. Bu hakemlerin 15 maç barajını aşması için Süper Lig, Türkiye Kupası’nda Süper Lig takımları arasında oynanacak iki maç veya finallerde görev yapması gerekiyor. Hakemler, alt lig ekiplerinin maçlarında düdük çalsa da o karşılaşmalar kota için geçerli olmayacak.