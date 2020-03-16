Hakemlerden Corona önlemi

Pazar günü Bigadiç Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sahasında oynanan ve ev sahibi Bigadiç Belediye Spor’un 2-1 üstünlüğüyle sona eren maça hakem triosunun aldığı önlemler damga vurdu. Tolga Akbaba, Semih Koca ve Önder Osman Zengin triosunun yönettiği, Muhammed Ömür’ün ise 4. Hakemliğini yaptığı müsabaka ilgili talimatlar gereğince tokalaşma seromonisi yapılmadan başladı. Her türlü temastan kaçınılırken bunda hakem Ekibinin etkisi büyük oldu. Son dönemde Ülkemizde de etkisini gösteren ve dünyanın farklı yerlerinde ölümle sonuçlanan neticeler doğuran Corona Virüs’e maç öncesinde de farkındalık yaratacak türden bir tokat geldi. Maç başlamadan hemen önce 4. Hakem Muhammed Ömür’ün müsabaka Hakemi Tolga Akbaba ve yardımcı hakemler Semih Koca ile Önder Osman Zengin’in eline koruyucu özelliğe sahip antibakteriyel jel sıkması tüm teknik ekip, futbolcular ve basının dikkatini çekti.

Bu yaklaşım sonrası Maç boyunca her iki takım oyuncuları sarılma ve tokalaşma gibi virüsün transferine neden olabilecek yakınlaşmalardan kaçındı.

Öte yandan konuk ekibin 41. Dakikada Murat Karabatak’ın ayağından bulduğu golle 1-0 öne geçerken, ev sahibi Bigadiç Belediye Spor ikinci Yarıda Ahmet Turan Solak (dk51) ve Samet Candan(90+3) ile bulduğu goller ile müsabakadan 2-1’lik üstünlükle ayrıldı.

Kaynak:Amatörlig.net