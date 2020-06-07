Hakemler negatif çıktı

Kamp öncesi ise tüm hakemlere koronavirüs testi yapılmıştı. Konuyla ilgili dün bir bilgilendirme paylaşıldı. Üst klasman hakemlerine uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif sonuçlandığı duyruldu. TFF’nin açıklamasında, “Bilindiği gibi Üst Klasman Hakemlerimiz 5 Haziran tarihinde TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanmaları öncesinde Kovid-19 testine tabi tutulmuştur. Tüm hakemlerimizin ve diğer katılımcıların testleri negatif sonuçlanmıştır. Görevlendirmeler öncesi testlerin uygulanmasına düzenli olarak devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.