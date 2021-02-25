Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Türkiye Liglerinde görev yapan Hakemlerimizin üstlendikleri görevler göz önüne alındığında hemen hemen haftanın her günü maçların oynandığı Pandemi sürecinde önceki yıllara göre işlerinin daha zor olduğu Futbol Kamuoyunun malumudur.

Önceki yıllarda Kulüp Başkanlarımız ve Teknik Direktörlerimiz tarafından zaman zaman dile getirilen yabancı hakem isteği bu defa Kulüpler Birliği Başkanımız Sn. Ahmet Nur Çebi tarafından dile getiriliyor olması camiamız adına üzüntü vericidir.

Bugün Avrupa Liglerine baktığımız zaman bir ülkenin dışında hiçbir örneği olmayan bu isteğin Türkiye Liglerinde hayata geçme olasılığının olamayacağını ve Türk Futbol Hakemleri olarak bunu kabul edemeyeceğimizi tüm Futbol paydaşları tarafından bilinmesini isteriz.

Futbol kamuoyunun anlayışı ve sağduyusu ile Ülke insanımızın her alanda olduğu gibi hakemlikte de en iyi başarıyı elde edeceğine inancımız tamdır.

TFFHGD olarak beklentimiz yeter ki genç hakemlerimize inanalım ve gerekli desteği vererek yanlarında olalım.

Ayrıca bir kulübümüzün kendilerince yanlı ve şüpheli yönetimi dolayısıyla hakemlerimiz hakkında Cumhuriyet Savcılığına “şike suçları kapsamında suç duyurusunda“ bulunulmasını kabul etmemekteyiz.

Hakemlerimiz maç yönetiminde insan olarak hatalı kararlar verebileceklerini kabul etmekle beraber, taraflı ve art niyetli kararlar vereceklerine hiçbir zaman inanmamaktayız.





Saygılarımızla.





T.F.F.H.G.D. GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU