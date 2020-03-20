Hakemler de rahatladı

Futbolcuların bir süredir liglerin ertelenmesine yönelik düşüncelerini paylaştığı ortamda, sosyal medya kullanmaları yasak olan hakemler sessiz kalmıştı. Ancak her hafta yüzlerce kilometre seyahat yapan hakemler erteleme kararını sabırsızlıkla bekliyordu.

Böylelikle TFF’ye bağlı hakemler de seyahat yapmaktan kurtuldu ve rahat nefes aldı.