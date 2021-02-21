Süper Lig 'in 26. haftasında Alanyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maçı yöneten Zorbay Küçük'ün babası Feyzullah Küçük oğlunun ve kendisinin Galatasaray taraftarı olduğu iddialarına cevap verdi.

Beyaz TV'ye konuşan Feyzullah Küçük şu ifadeleri kullandı:

"Ben Galatasaray altyapısında fiili çalışmadım. 2005 yılında Galatasaray Büyükçekmece Futbol Okulu'nda çalışıyordum. Onu da kapattım. Rahatsızlık duyuyorum sürekli Galatasaray ile ilgili bir şey olunca bu olayın gündeme gelmesinden. Ben gözümü Adanaspor'da açtım. 1972 yılından beri turuncu-beyaz Adanasporluyum. Adanaspor'dan başka takım tutmuyorum."





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'Şu anda görüşmüyoruz'

"Zorbay'la uzun süredir görüşemiyoruz. Zorbay 1. evliliğimden, 2. evliliğimden de ayrıldım şu anda bekarım. 16-17 yıldır görüşmedik. En son ameliyat olduğunda gittim, 'geçmiş olsun' dedim. Bir görüşmemiz orada oldu, ondan sonra olmadı. Biz küs değiliz. Görüşmeme imkanı var, ailesel bir durum bu."

'Hangi takımı tuttuğunu bilmiyorum'

"Oğlum çok yetenekli, onun dışında çok yetenekli hakemlerimiz de var. Bunları da Türk futboluna kazandırmak gerekiyor. Zorbay, Adanaspor altyapısına geldi 1 sene. Profesyonel oynamadı. Sonra okuluna devam etti. Ağabeyinin teşvikleriyle hakem oldu. Şu anda da herhangi bir takımı tuttuğunu bilmiyorum."







