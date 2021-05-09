Hakem Ali Koç yönetti, Fenerbahçe U-19 takımı kazandı!

Fenerbahçe'nin gollerini Ali Arda Bulut (2), Arda Güler, Umut Yaşar Keçeci ve Fatih Yiğit Şanlıtürk kaydetti. Karşılaşmayı Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Sertaç Komsuoğlu ve Selahattin Baki ile Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar da takip etti.

Ali Koç, "Utanç verici bir durum" demişti

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, dün akşam oynanan Ankaragücü maçının ardından bu maçın hakemini atayan sorumlu kişinin TFF tarafından görevden alınmasını sert şekilde eleştirmişti.

Ali Koç, "Gece yarısı 00.30'da bu atamaları yapan kişi görevden alınıyor. Ali Koç'u maçtan alamıyorlar ama onu atayanı alıyorlar. Herhalde Ali Koç'u maçtan almak yemedi! 'Fenerbahçe hiçbir şey yapamıyor' mesajı mı veriyorsunuz hakemlere... Hangi kulüp yöneticileri bu maça verilen hakeme itiraz etmiş... Siz de onu görevden alıyorsunuz... Utanç verici bir durum... Kulüp ismini lig bitince vereceğim. Artık çok dolduk. " demişti.







