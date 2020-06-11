Hakan Yeşil'e Freiburg ve Stuttgart kancası

Alman ekipleri Freiburg ile Stuttgart, Trabzonspor altyapısının parlayan ismi Hakan Yeşil'i takip ediyor.

11 Haziran 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
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Hakan Yeşil'e Freiburg ve Stuttgart kancası

Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür... Trabzonspor altyapısından yetişen bu isimler performanslarıyla ön plana çıkarken, genç yeteneklerin de önünü açıyor. Bordo-Mavili altyapı yeniden dikkat çekmeye başlarken, son parlayan ismin Hakan Yeşil olduğu öğrenildi.

A takımla da idmanlara çıkan orta saha oyuncusunu, Alman ekipleri Freiburg ile Stuttgart’ın takip ettiği kaydedildi. Hatırlanacağı üzere Freiburg 2016-2017 sezonunda Altınordu’dan Çağlar Söyüncü’yü transfer etmişti.

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