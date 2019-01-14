Hakan Yavuz: 'İkinci yarı farklı bir takım izlettireceğiz'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 15. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji'ne 103-86 kaybeden İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un başantrenörü Hakan Yavuz, maçın ardından açıklamalarda bulundu. ,

Karşılaşmada ribaunt sorunu yaşadıklarına dikkati çeken Yavuz, şöyle devam etti:

"Maçta Semih Erden dışında kısa oyuncularla mücadele ettik. Rakibimiz 42, biz ise 28 ribaunt aldık. Üç sayı isabetinin düşük olması da skor anlamında geride kalmamıza neden oldu. Orta mesafe atışlarda etkili olmaya çalıştık. Böyle bir maçta 9 top kaybıyla oynadık. Kısa oyuncularla oynamamız bu konuda etkili oldu. İlk yarıda Rautins etkili olmuştu ve ikinci yarıda onu durdurduk. Sabahattin Can Göndür savunmada katkı verdi. Belki de en iyi yaptığımız şey buydu."

İki oyuncunun takımdan ayrıldığını ifade eden Hakan Yavuz, "Ligde ilk yarı sona erdi. En alt sıradayız. İkinci yarı farklı bir takım izlettireceğiz. Damian Kulig ailevi nedenlerden dolayı, Andre Spight ise istediğimiz verimi alamadığımız için takımdan gitti. Bu oyuncuların yerine iki oyuncu alacağız. Arayışlarımız devam ediyor." şeklinde konuştu.