2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda 68 kiloda bronz madalya kazanan milli tekvandocu Hakan Reçber, “Hastalık çok zor bir süreçti benim için. Hayatımın en kötü dönemiydi. Tekvandoda da beni çok geriye attı. Ama tekvandoya olan aşkım ve hırsım bunu yenmeyi başardı” dedi.

Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki milli tekvandocu, hastalık sürecini ve olimpiyatlarda hissettiklerini anlattı.

2013 yılında transvers miyelit teşhisi konulan milli tekvandocu önce hastalığı yendi, ardından da Avrupa ve dünyada madalyalar kazanarak 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın yolunu tuttu. Omurilikte meydana gelen enflamasyon sonucu ortaya çıkan nörolojik bozukluk transvers miyelit hastalığını 15 yaşında yenen Reçber, “Hastalık çok zor bir süreçti benim için. Hayatımın en kötü dönemiydi. Tekvandoda da beni çok geriye attı. Ama tekvandoya olan aşkım ve hırsım bunu yenmeyi başardı. Hastalıktan sonra çoğu turnuvaya girdim ama kaybettim. Ancak en sonunda dünya şampiyonluğunu yakaladım. Bana büyük bir ilham ve motivasyon oldu. Ondan sonra çeşitli başarılar aldım ve olimpiyatlarda bronz madalya kazandım. Onun için çok gururluyum” diye konuştu.

“ASIL HEDEFİM 2024 PARİS OLİMPİYATLARI”

Çok çalıştıklarını belirten Reçber, “Asıl hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. Önümde dünya ve Avrupa şampiyonaları da var. Onlar da benim için önemli maçlar. Oralarda altın madalya kazanıp en sonda da Paris’te altın madalya almak istiyorum. Bunun için elimden gelen çalışmayı yapacağım” ifadelerini kullandı.

“PANDEMİDEN KAYNAKLI SEYİRCİSİZ OLMASI BANA STRES KATTI”

Milli tekvandocu Hakan Reçber, koronavirüs pandemisi altında düzenlenen organizasyonun spora ve sporcuya dayalı olduğunu ve hiçbir sıkıntı çekmediklerinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gezemedik, çok dışarıya çıkamadık, eğlenemedik. Ama zaten oraya ben eğlenmeye gitmedim, işimi yapmaya gittim. Organizasyon olarak çok spora ve sporcuya dayalı bir organizasyondu. O konuda sıkıntı yaşamadık. Yemek, içmek, konaklamak, bütün imkanlar çok güzeldi. Normalde olimpiyatlarda seyirci olur, atmosfer müthiş olur ama burada çok sessizdi. Bunun da sporcuya ekstra bir heyecan ve stres kattığını düşünüyorum. Çünkü bana kattı. Ama onun da üstesinden gelmeyi başardık, hocalarımızla beraber bunu yendik.”

“BAKAN KASAPOĞLU’NU TRİBÜNDE GÖRMEK BİZİ ONURLANDIRDI”

Tokyo’da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun hep yanlarında olduğunu belirten Hakan Reçber, “Çok sağ olsun, bizimle çok ilgilendi. Destekleri için gerçekten çok teşekkür ediyorum kendisine. Bizi tebrik etti, yanımızda oldu her zaman. Tribünde onu gördük ve zaten gururlandık. Bu bizim için büyük bir onur” şeklinde konuştu.