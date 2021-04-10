Hakan Reçber Avrupa şampiyonu

Bulgaristan'da devam eden Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününü madalyasız kapatan Türkiye, ikinci gününde 3 madalya birden çıkardı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, 4 sporcuyla çıktığı dünkü müsabakaları 1 altın, 2 gümüş madalyayla kapattı. Erkekler 63 kilodaki Hakan Reçber kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonluğunu yaşadı. 21 yaşındaki Reçber, yarı finalde dünyanın 1 numarası Belçikalı Achab karşısında zorlu geçen mücadeleyi 14-7 kazandı. Milli sporcumuz finalde de İspanyol Joan Jorquera’yı 18-12 yenerek altın madalya elde etti.

Hatice ve Zehra finalde 1 numaraya kaybetti

2020 Tokyo Olimpiyatı'nda 57 kiloda mücadele edcek Hatice Kübra İlgün de formda bir görüntü çizdi. Yarı finalde Letonya ’dan Inese Tarvida’yı 32-20 yenen 28 yaşındaki Milli sporcumuz finalde ise dünyanın 1 numarası Büyük Britanyalı Jade Jones'la karşılaştı. İlk iki rauntta başa baş geçen mücadelenin 3 rauntta skor farkı açıldı, Hatice İlgün, güçlü rakibine 20-5 kaybetti ve gümüş madalya elde etti. 53 kilodaki Zeliha Ağrıs da finalde dünyanın 1 numarası Rusya ’dan Tatiana Minina’yla karşı karşıya geldi. 22 yaşındaki milli sporcumuz, 3. raunddun bitime 1 dakika kala (11-9) öndeyken, üst üste verdiği puanlarla güçlü rakibine 24-17 kaybetti, gümüş madalyayla yetindi.