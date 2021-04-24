Hakan Reçber, antrenörü Servet Tazegül’ün izinden gidiyor

Spor yapmak bir yana, yürümesini bile kısıtlayan nörolojik bozukluk transvers miyelit (TM) hastalığını çok sevdiği tekvando sayesinde yenen Hakan Reçber, başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. 2015’te yakalandığı hastalığı, hayalini kurduğu şampiyonluklar sayesinde 1,5 yılda atlatan milli tekvandocu, önce gençler dünya şampiyonluğuna (2016), daha sonra da ümitler Avrupa şampiyonluğuna (2017) ulaştı.

Rusya’nın Kazan kentinde düzenlenen 2018 Avrupa Tekvando Şampiyonası’nda ikinci olan Hakan, büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da 8-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen organizasyonda erkekler 63 kiloda elde etti.

21 yaşındaki Hakan, böylece 2016’da 5. Avrupa şampiyonluğu sevincini yaşayan Servet Tazegül’den sonra organizasyonda ilk altın madalya kazanan erkek Türk tekvandocu oldu.

Hakan Reçber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018’de Avrupa ikincisi olduğunu hatırlatarak, "Finalde son saniyede kaybetmiştim. Bu sene Avrupa şampiyonu oldum, çok mutluyum. Servet Tazegül’ün ardından tek Avrupa şampiyonu erkeklerde ben oldum. Bunun için gurur duyuyorum." dedi.

Tokyo Olimpiyatları’na kota alabilmek için kıta elemelerine katılacağını belirten Hakan, "Ben ve arkadaşım kıta elemelerine katılacağız. Oradan çıkmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Final oynarsak Tokyo Olimpiyatları’na gideceğiz. Çok çalışıyoruz. Şu an hedefim elemeden çıkmak olimpiyata gitmek. Olimpiyatlarda elimden gelenin en iyisini yapacağım. Senenin sonunda da Dünya Şampiyonası yapılacak. Orada ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hakan, 2012 Londra Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan ve 2019’dan bu yana Tekvando Erkek Milli Takımı’nda teknik direktörlük görevini yürüten Servet Tazegül’le çalıştıkları için şanslı olduklarını söyledi.

Milli sporcu, "Servet hocamız gerçekten bütün dünyanın idol aldığı bir adam. Onunla çalışmak bile çok şey katıyor. Taktik, zeka olarak antrenmanda bize verebileceğinin en iyisini veriyor. Çok destekliyor bizi. Onunla çalışmak gerçekten büyük bir gurur. Hepimiz bundan mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Tekvandoya tutunmaya çalıştım"

TM hastalığının kendisini çok zorladığını dile getiren Hakan, bu hastalığı yenmesinde tekvandoya olan tutkusunun büyük rol oynadığını ifade etti.

Başarılı genç sporcu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tekvandoya tutunmaya çalıştım. Çünkü yapabildiğim en iyi şey buydu. Sürekli onu düşündüm. Hastalığı yenmemde çok büyük motive oldu. Tekrar sahalara dönmek istedim. Bunu düşünerek, hayal kurarak bu hastalığı atlatmayı başardım. Tabii emekleri olan çok fazla insan var. Ben de kendime bu konuda çok inandım, bu sayede başardım."

Hastalıktan sonra hedefleri için çok çalıştığını vurgulayan Hakan, "Gençlerde dünya şampiyonu oldum. Büyükler kategorisinde Avrupa ikincisi ve bu sene de Avrupa şampiyonu oldum. Gerçekten tarifsiz bir duygu, çok istedim, çok inandım. Çok fazla istedim gerçekten. Elimden gelenin en iyisini yaptım ve başardım. Daha iyileri için çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.