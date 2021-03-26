Hakan Özmert: En iyi Beşiktaş oynuyor ama onları yeneceğiz

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Hakan, "Alanyaspor'a karşı ligde aldığımız ağın mağlubiyet bizi çok üzdü. Dönüş yolculuğunda tüm arkadaşlarımın yüzünde ne kadar üzgün olduklarını gördüm. Aslında biz kupa maçını o anda kazanmaya başlamıştık. Bir an önce kupa maçı gelsindi bunu telafi edelim diye düşünmeye başlamıştık. Antrenmanlara da bu yansıdı. Kazandık ve finalist olduk. Hak ettiğimiz maçtı" dedi.

BEŞİKTAŞ ŞU ANDA EN İYİ TOPU OYNAYAN TAKIM. KUPADA BEŞİKTAŞ'I YENİP ANTALYASPOR ADINA BİR İLKİ YAPMAK İSTİYORUZ

Türkiye Kupası finalinde karşılaşacakları Beşiktaş'ın şu anda ligin en iyi top oynayan takımı olduğunu belirten Hakan Özmert, "Şu anda Beşiktaş ağırlığını ortaya koydu ve şu an için en iyi oynayan takım diyebiliriz. Biz de tek maçlı, eleme maçlarında başarılıyız. Ersun Yanal hoca bu tür maçlara bizi iyi hazırlıyor. Bir hayalimiz var. Kupayı alıp, Avrupa Ligi'ne gitmek istiyoruz. Hatayspor'a karşı aldığımız ağır mağlubiyetten sonra hocamız bu takım nasıl oynamalı diye kafa yordu. Sonunda oyunun geriden kurup, sağlam bir savunma anlayışıyla sonuca gidebileceğimizi düşündük. Katı savunma yaptığımız yönündeki eleştiriyi kabul etmiyorum. Biz 10 kişi ile savunma yapmıyoruz. Bazı maçlarda çok değişik oynuyoruz. Aynı şeyi başka takımlar, hatta büyük bütçeli kulüpler yapınca normal oluyor; biz yapınca katı savunmacı oluyoruz. Bence oyuncu kadromuzun gerektirdiği oyun neyse onu yapıyoruz. Türkiye Kupası'nı da almak için tüm gücümüzü kullanacağız. Kupayı alarak Antalya'da bir ilki yapacağız" şeklinde konuştu.



