Basın toplantısında konuşan Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, hakem kararlarıyla ilgili eleştiride bulunurken şunları söyledi:

"Maçı kaybettiğimiz için üzgünüz. Bu kadar eksik sayıda oyuncumuz olmasına rağmen 2-0 öne geçtiğimiz maçı 3-2 kaybetmek bizi oldukça üzdü. Girdiğimiz çok sayıda gol pozisyonu vardı. Hem skor hem de oyun olarak üstün götürdüğümüz bir maçtı. Skor 2-2 olduğundan sonra da yine girdiğimiz gol pozisyonları vardı. Yüzde 100 olan penaltı pozisyonu vardı ancak verilmedi. Neye göre değerlendiriliyor ben anlam veremiyorum. Kimse inandıramaz beni o pozisyonun penaltı olmadığına. Biz buraya 7-8 eksik oyuncuyla geldik. Kalemizde PAF takımdan getirdiğimiz kaleci Abdulkadir vardı ve iyi de oynadı. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi yerlere gelir. PAF takım kalecimizle oynuyoruz, bir mücadelenin içindeyiz ama VAR'daki arkadaşlar nasıl karar veriyor anlamadım."

"BİZ TEKNİK ADAMLAR OLARAK SAATİN HESABINI YAPIYORUZ"

Yoğun maç fikstürüyle ilgili de eleştiride bulunan Kutlu, şöyle konuştu:

"8 günde 3 maç oynadık. Bu 3 maçta rakiplerimizin her biri bizden 1 gün fazla dinledi. Biz 2 gün dinleniyoruz oynadığımız rakip 3 gün dinleniyor. Aynı şekilde yine biz 3 gün dinleniyoruz oynadığımız rakip 4 gün dinleniyor. Federasyona sorduğumuzda; 'Her takıma bir dönem böyle geliyor' diyor. Bakıyorum her takıma 1 kere böyle geliyor. Her takıma 1 kere gelen döngü bize 6 kere geliyor. Biz teknik adamlar olarak saatin hesabını yapıyoruz. Konuyla ilgili yazı da yazdık, kulüp olarak, inşallah değiştirirler. Çok önemli rakiplerimizle oynayacağız. Önümüzdeki 5 maçımız bizim kümede kalmamızı belirleyecek maçlar. Ama bu rakiplerin her biri bizden 1 gün fazla dinlenerek maça çıkacak. Bugünkü rakibimiz de oyuncu kalitesi olarak önemli bir takım. Oynadığı oyunda da etkisini gösteriyor. Maçın sonralarına doğru bir günlük fazla dinlenme maçın gidişatına etki ediyor. İnşallah bu durum düzelir."

DHA