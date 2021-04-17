İki takım açısından da zor bir maça çıktıklarını dile getiren Kutlu, "Maçın başlangıcında her şey istediğimiz gibi ilerliyordu. Ama iş oyuncu değiştirme aşamasına geldiği zaman kadro derinliği açısından büyük sıkıntı yaşadık. Yaşanan sakatlıkların ardından yapılan oyuncu değişikliğinden sonra oyunu tutamama ve rakibe üstünlüğü verme şeklinde sıkıntılar oldu. Rakibimiz bizim bu dezavantajımızı değerlendirdi. Diyecek bir şey yok. Matematiksel şansı devam ettikçe Denizlispor bu işi kovalayacaktır" diye konuştu.

"NE GEREKİYORSA ONU YAPARIZ"

Takıma geldiği günden beri bahanelere sığınmadığını vurgulayan Kutlu, "Bugün de, geldiğim günden beri olduğu gibi bahanelere sığınmayacağım. Oyuncularla, yönetimle, kulüple ve kendimle ilgili konuşurum. Ama biz geldiğimiz ilk günden beri hiçbir şekilde ne oyuncularımızla alakalı ne de kulübümüzle alakalı kamuoyunda küçük düşürücü bir şey söylemedik. İstifa konusunda da başkanımız ve yönetim kurulumuzla konuşur ne gerekiyorsa onu yaparız. Şu an kimseyle bu konu hakkında görüşmem olmadı" ifadelerini kullandı.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)