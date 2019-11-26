Hakan Kutlu: Zor bir lig ama ben oyuncularımıza güveniyorum

Hakan Kutlu, Giresunspor Tesisleri’nde antrenman sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu oynadıkları Adanaspor maçında deplasmanda olmalarına rağmen rakibe az pozisyon verdiklerini ifade ederek, alınan bir puanın kötü sayılamayacağını belirtti.

Son haftalarda bir çıkış yakaladıklarını dile getiren Kutlu, "Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. İlk altı ve ilk iki ile puan farkını ne kadar kapatabiliyorsak bizim için o kadar iyi." diye konuştu.

Kutlu, hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacaklarını hatırlatarak, "Onlar da son hafta deplasmanda kazandılar. Biz de kendi sahamız ve seyircimiz önünde kazanmak istiyoruz. Adana Demirspor’u yenip üst sıralara tırmanmaya devam etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Geçen sezona göre bu sezon üst sıralardaki takımların birbirine yakın olduğuna işaret eden Kutlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu durum ligin daha çok çekişmeli geçeceğini gösteriyor. Çok sayıda takımın ilk 6 içine girme şansı var. Alttan da çok büyük kopmalar yok, bir iki takım haricinde. Zor bir lig ama ben oyuncularımıza güveniyorum, bu işe inandılar ve son haftalardaki oyunla bu inancı gösteriyorlar."

Öte yandan yeşil-beyazlı takım, ligin 13. haftasında 1 Aralık Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını, tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.