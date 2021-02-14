Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Mutlu, VAR hakemlerine tepki gösterdi.

Hakan Mutlu, şunları söyledi: "Oyunun ilk 45 dakikasında istediğimizi sahaya yansıttık. Rakibe pozisyon vermeden oynadık. Bizim çok net 2-3 pozisyonumuz vardı. İkinci yarı Konyaspor daha iyi başladı. Duran toptan yediğimiz gol var. Bu pozisyonda Lopes'in iteklenmesi var. Hem Trabzonspor maçında, hem Antalyaspor maçında hem bu haftaki maçımızda VAR bizim lehimize olan pozisyonları görmüyor ya da görmek istemiyor. Maçın hakemiyle alakalı hiç bir şey söylemiyorum. Çok çok iyi maç yönetti. Dördüncü hakem yine çok centilmen, uyarıları bile iyi niyetli yaptı. Maalesef VAR'daki hakemler Lopes'in iteklenmesini görmedi. Çağırsalar bana göre yüzde yüz faul, maçın hakeminin vermemesi mümkün değil. Maçın hakemi göremeyebilir. Çünkü önünde bir karambol vardı, kalabalık vardı. VAR'daki hakemlerimizin bunu görmemesi mümkün değil. Niye çağırmıyorlar? Madem öyle VAR'daki hakemlerimiz bu görevi layıkıyla yerine getirmiyor, VAR'ı Türkiye'den kaldıralım. Bütün takımlar VAR'dan şikayetçi, bir tek biz değil. Çok da pahalı bir sistem. Eğer böyle olacaksa hiç gerek yok. Uygulamasınlar."

İsmail AKKAYA / KONYA, (DHA)