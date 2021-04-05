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Hakan Kutlu: Takımımın sahadaki duruşundan memnunum

Denizlispor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu. Hakan Kutlu, Fenerbahçe karşısında takımının sahadaki duruşundan memnun olduğunu yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyledi

05 Nisan 2021, Pazartesi 21:50 Son Güncelleme:
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Hakan Kutlu: Takımımın sahadaki duruşundan memnunum

Hakan Kutlu maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Hakan Kutlu, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Oyuna baktığımız zaman özellikle ilk yarıda pozisyon vermeden devreyi tamamladık. Bizim çok net girdiğimiz 2-3 tane pozisyonumuz vardı. Önde girmiş olduğumuz gol pozisyonları değerlendiremedik"

"Oyuna ortak olmuştuk ama duran toptan gol yedik. Golü onlar buldu onlar kazandı. Ben takımımın sahadaki duruşundan memnunum. Kaybedilen bir maçtan sonra memnunum demek sıkıntılı olsa da takımım iyi oynadı" ifadelerini kullandı

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