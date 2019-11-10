Hakan Kutlu: Oyun ve alınan sonuç mutluluk verici

TFF 1. Lig’in 11. haftasında Osmanlıspor’u 2-1 mağlup eden Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Kutlu, "Maçın ikinci yarısındaki oyun ve alınan sonuç mutluluk verici." dedi. Kutlu, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Osmanlıspor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligde yakaladıkları çıkışı devam ettirdiklerini vurgulayan Kutlu, "Maçın ikinci yarısındaki oyun ve alınan sonuç mutluluk verici. Bizim için çok önemli bir maçtı. Bir çıkışımız vardı. Bu maçı da mutlaka kazanmalıydık. Üst sıralarla arayı kapatmamız gerekiyordu." diye konuştu. Karşılaşmanın bekledikleri gibi zor geçtiğini belirten Kutlu, "Osmanlıspor çok genç, diri ve koşan bir ekip. İlk yarı maça çok gevşek başladık ve pozisyonlar bulsak da sorunlu geçti. İkinci yarı tersine döndü. İyi oyun ve futbolla galip geldik. Bundan sonra çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kutlu, üst sıralarla olan farkı kapatmaya başladıklarını anlatarak, "Bugün 12 puana ulaştık. Üst sıralardaki takımlarla çıtayı daraltıyoruz. Bu da bizim için önemli. Yukarıya tutunmak istiyoruz. Devre arasına kadar bu seviyelerde gitmek istiyoruz. Ligin ikinci yarısı bizim için çok daha ümit verici." şeklinde konuştu.