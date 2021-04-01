Hakan Kutlu: Ligde kalacağımıza inanıyorum

Medipol Başakşehir mücadelesi ve milli arayı değerlendiren tecrübeli teknik adam, "'Milli ara en çok Denizlispor'a yarayacak' demiştim. Son Başakşehir maçında bir puan aldık, o maça 6 eksikle çıkmıştık. Oynayan her oyuncumuz iyi performans verdi ama hamle konusunda sıkıntılar yaşamıştık. Başakşehir kimle oynarsa oynasın, kadro kalitesi itibariyle pozisyona girecek ve gol bulacak oyunculara sahip. Aykut hoca geldikten sonra da Visca'dan faydalanmaya, defansif anlamda oyunu geliştirmeye başladı. Geldikten sonra iç sahada 5 maç oynadık, 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puan çıkardık. " ifadelerini kullandı.

"Duruş, oyun ve inanç olarak aşama kaydettik"

Hücum oyuncularının performanslarını değerlendiren Hakan Kutlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Gol katkısı olarak Rodallega dışında çok gole ulaşacak oyuncumuz yok. Sacko ve Sagal çok önemli oyuncular, birçok anlamda da katkı sunuyorlar ama gol katkısı konusunda sezon başından beri zayıf kalmışlar. Kupa maçıyla birlikte son 16 maçta 2 galibiyet alabilmiş bir takımdık. Kamuoyundaki 'küme düşmüş' algısını değiştirmek ve oyuncuların psikolojisini toparlayabilmek de çok önemliydi. Oyuncularım, biz geldikten sonra duruş, oyun ve inanç olarak aşama kaydetmemize yardımcı oldu. Recep'in iyileşme süreci de başladı. İnşallah Fenerbahçe maçında oynatabiliriz ama o maça yetişmese de ilerleyen dönemde skora destek verebilecek bir oyuncu."

"Fenerbahçe'nin zaaflarından faydalanmak istiyoruz"

Emre Belözoğlu'nun göreve gelişi ve bu hafta oynanacak Fenerbahçe mücadelesi hakkında açıklamalarda bulunan Hakan Kutlu, şu sözleri kaydetti:

"Emre Belözoğlu Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Türk futboluna büyük katkıda bulunmuş, önemli bir spor insanı. Sportif direktör olarak önemli işler yapmış, herkes tarafından saygı görmüş birisi. Tabii ki takıma katkı sağlayacaktır. Daha çok önde basan, topa sahip olan bir takım kurma amacında. Biz Fenerbahçe'nin geçmişten kalan alışkanlıklarıyla birlikte artılarını ve eksilerini değerlendiriyoruz. Alışkanlıklar kolay değişmiyor. Emre Belözoğlu'nun 10 günlük periyotta bunları değiştirmesi kolay değil. Tabii ki katmak istediği şeyleri bizim maçta da göreceğiz ama önlemlerimizi alıp, devam ettirebilecekleri zayıf noktalarından faydalanmayı düşünüyoruz.

Fenerbahçe'nin defansif sıkıntıları, oyun sıkıntıları vardı. Mesela ikinci toplarda büyük zaafları vardı, hem ofansif hem de defansif anlamda. Bazı pozisyon hataları vardı. Elbette ki bunlar bizim maçımıza daha onarılmış olarak çıkacaktır ama biz bunlardan faydalanmak istiyoruz."

"Murawski, ayrılacak olmasına rağmen % 100'üyle oynuyor"

Orta sahanın yıldızlarından Murawski'nin sezon sonunda ayrılacağını belirten Kutlu, oyuncusunu şöyle anlattı:

"Biz gelirken Murawski'nin iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorduk ama geldikten sonra çok daha iyi bir oyuncu olarak ortaya çıktı. Takımda özel teşekkürü hak eden oyunculardan biri. Sezon sonu Denizlispor'dan ayrılıyor ve başka bir takımla muvakele imzaladı ama buna rağmen çok özverili. Geldiğimde, bu durumu öğrendiğimde motive etmekte zorlanacağımızı düşünmüştüm ama ondan aldığım elektrik çok önemliydi. Sonuna kadar savaşacağını söyledi. Sakatlanma korkusuyla kendini sakınmayacağını ifade etti. Her maçında da % 100'üye oynuyor. Sergilediği duruşla da sporculara örnek oldu.

Murawski, çocukluğundan bu yana taraftarı olduğu bir Polonya takımına gidiyor. Duygusal bir futbolcu. Belki Türkiye'de daha iyi bir kontrat alabilirdi ama hayalini gerçekleştirmek istedi."

"Ligde kalacağımıza inanıyorum"

Ligde kalma yarışında takımının iddialı olduğundan söz eden Hakan Kutlu, düşme hattındaki mücadeleyi şöyle değerlendirdi:

"Sonuncu olmanın etkilerini geldiğimizde daha fazla hissettik. Direkt rakiplerine iç sahada yenilmiş bir takım vardı ama biz geldikten sonra, yenildiğimiz maçlarda dahi duruş olarak, oyun olarak, sistem olarak iyi şeyler ortaya koyan, kazanabilecek futbolu oynayan bir takım görüntüsü verdik. Kötü duruşu sildik ve kalan maçlara umutla bakmamızı sağladı. Ben 42 ile 44 puan arasının ligde kalacağına inanıyorum. Fikstüre baktığımızda rakiplerimizden daha iyi görüyorum. Artık içerdeki maçlarını kaybetmeyen, kazanan bir takım var. Dışarıda da puanlar aldığımız, en azından direkt rakiplerimize yenilmediğimiz takdirde ligde kalacağımıza inanıyorum."

Yukatel Denizlispor'a, kulübün durumunu bilerek geldiğini belirten teknik adam, "Ben buraya gelirken hem oyuncu kalitesi hem de mali problemleri bilerek geldim. Bu yüzden dert yanmak yerine sorunları halledip, bu sorunlar sürerse de elimizden geleni yapıp en iyi şekilde hizmet etme amacı içindeyim. Ayrıca pandemi sebebiyle ülkemizdeki, hatta dünyadaki birçok takımın yaşadığı problemler var. Tabii ki biz de etkileniyoruz. Giden oyunculara da fazla yüklenmiyorum. Kendilerince doğru yapmışlardır, onların da bir yaşam şekli var. Ben bundan sonra bir kayıp yaşayacağımızı düşünmüyorum. Oyuncularımızla yaptığımız konuşmada Denizlispor'un küme düşmeyeceğini, sonuna kadar savaşacağını söylediler. Bu da bizi tabii ki sevindirdi." dedi.

"Rodallega, yaşına rağmen şikayet etmeden çalışıyor"

Takımın golcüsü Hugo Rodallega'yı değerlendiren Hakan Kutlu, sözlerini şöyle noktaladı:

"Rodallega 36 yaşında olmasına rağmen hiçbir antrenmandan şikayet etmez. Benim idmanların yoğun ve ağır olmasına rağmen bir kez bile şikayet etmeyip, hepsine çok istekli ve arzulu şekilde katılır. İnat etmiş bir oyuncudur. Diğerlerinin yaptığından iyisini yapma görüşündedir. Bu da onun sporculuk hayatını uzatacak gibi görünüyor. Bazen 35-40 metrelerden şut atar. Hani dersiniz ya, 'Oradan hiç golün var mı' diye... Rodallega'nın oralardan golü var. Adam geçmişinde yapmış, denerken yine yapabilir."