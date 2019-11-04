Hakan Kutlu: Keçiörengücü deplasmanından puan almak da önemliydi

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Keçiörengücü ile Giresunspor 0-0 berabere kaldı Maçın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, maçta bir penaltılarının verilmediğini savundu. Oyun olarak iki takımı da tebrik eden Kutlu, "Bir penaltımız vardı. Verilmiş olsa 3 puanı alıp gidebilirdik. Bizim için sevindirici olan iyi oyunun yanında oyuncularımızın iyi mücadele etmesi." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabakada yaklaşık 15 dakika 10 kişi mücadele etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Hakan Kutlu, "Bizim adımıza baktığımızda Keçiörengücü deplasmanından puan almak da önemliydi. Maçın içindeki gelişmelere bakınca daha da anlam kazanıyor." diyerek sözlerini tamamladı.