Hakan Kutlu: Çok önemli bir galibiyet aldık

TFF 1. Lig'de sezonun ilk devresini Play-Off potasında tamamlayan Ekol Göz Menemenspor, ikinci yarının açılış karşılaşmasında evinde Giresunspor'a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu, iyi bir futbol ortaya koyduklarını ve müsabakadan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi.

Özellikle karşılaşmanın ikinci yarısında 7-8 net gol pozisyonuna girdiklerini belirten Kutlu, şunları kaydetti:

"Oyuncularımıza güvendiğimizi her zaman söyledik, onlar da bizi yanıltmadılar. Ligin önemli takımlarından birine karşı önemli bir galibiyet aldık. Şimdi önümüzde Ümraniyespor maçı var. Deplasmanda aldığımız galibiyetin anlamlı olabilmesi için içerideki maçı da mutlaka kazanmamız gerekiyor ki ilk 6’ya girebilmek adına önemli bir iş gerçekleştirelim."