Hakan Kutlu: Bursaspor deplasmanına 3 puan almak için gideceğiz

TFF 1. Lig’in 14’üncü haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Bursaspor’a konuk olacak Giresunspor’un teknik direktörü Hakan Kutlu, Bursa’ya 3 puan almak için gideceklerini söyledi. Kutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti. Bursaspor’un iyi bir ekip olduğunu ve kendileri gibi rakiplerinin de sahaya 3 puan almak için çıkacağını kaydeden Kutlu, "Pazar günü deplasmanda karşılaşacağımız Bursaspor maçına odaklandık. Rakibimiz ligin iyi ekiplerinden biri. Bizim gibi onların da ligde çıkışları bulunuyor. Kazanmak için sonuna kadar savaşacaklar." diye konuştu.

Kutlu, Bursa deplasmanında sonuna kadar mücadele ederek kazanacaklarına inandıklarını dile getirerek, "Bursaspor deplasmanına 3 puan almak için gideceğiz. Kazanarak üst sıralarla olan puan farkını azaltacağız." ifadesini kullandı.

Hakan Kutlu, sakatlıkları bulunan Mehmet Güven ile Cristian Tanase’nin Bursaspor maçı kadrosunda yer alamayacağını sözlerine ekledi.

AA