Süper Lig ’in 13’üncü haftasında Kasımpaşa sahasında VavaCars Fatih Karagümrük’e 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kasımpaşa Teknik Direktörü Hakan Kutlu basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Maça şansız bir başlangıç yaptıklarını ifade eden Hakan Kutlu, “Bu gol toparlamamızı geciktirdi. 26 dakikada 3 gol yedik. Girdiğimiz pozisyonlar da vardı. Özellikle skor 1-0 iken 2 net pozisyon bulduk. Sonuçlandırabilsek farklı olabilirdi. İkinci yarıda takımımız reaksiyon gösterdi. 3-1 mağlupken hem oyun hem de psikoloji olarak ikinci yarıya başlamak çok zor. İkinci yarıda fazlaca pozisyona girdik. 5-3, 6-3 yapabilecek pozisyonlar vardı. Rakibimiz ise ikinci yarıda 1 pozisyon buldu. Aldığımız risklere rağmen az pozisyon verdik. İkinci yarı için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hatalarımız var. Çalışmamız gereken noktalar var. 3-0’dan sonra reaksiyon göstermek önemli. Zaten bu maçın ilk yarısına kadar gelişen bir oyunumuz vardı. Oyuncular, Malatyaspor, Gaziantep FK ve bu maçın ikinci yarısında iyi işler yaptılar. Formalarına ve kulüplerine sahip çıktılar. Dediğim gibi ikinci yarı 6-3 öne de geçebilirdik. 5 gün sonra bir maçımız var. Toparlanacağız. Bugün kaybettiğimiz 3 puanı deplasmandan getireceğiz” ifadelerini kullandı.